В Венгрии протестуют против давления Орбана на СМИ

Из местного независимого издания Index уволился главред, а потом за ним последовали еще три редактора и более 70 сотрудников.

В Будапеште тысячи людей протестуют против вмешательства в работу СМИ после заявления об увольнении большинства журналистов из независимого издания Index.hu. Об этом сообщает Index.hu в субботу, 25 июля.

Участники акции прошли от редакции к официальной резиденции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выкрикивая "демократия!" и "с нас довольно". Так они выражали недовольство из-за внешнего вмешательства в работу редакции Index.

Отмечается, что в протесте приняли участие представители оппозиционной либеральной партии Momentum и националистической партии Jobbik.

Накануне три редактора, а также более 70 сотрудников независимого новостного сайта Index написали заявления об увольнении после того как уволился их главный редактор, что по их словам, было "открытой попыткой оказать давление".

Напомним, что в Украине на журналистов за полгода напали 40 раз. При этом 10 инцидентов физической агрессии в отношении работников СМИ имели место в июне, большинство из них произошло в Киеве.

Кроме того, в Харькове напали на журналистов за съемку сюжета об убийстве. Агрессивный мужчина отобрал у оператора штатив от видеокамеры и бросился на припаркованный автомобиль.

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