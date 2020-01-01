Анкара осудила "антитурецкие" заявления Греции по собору Святой Софии

В турецком МИД говорят, что Греция - единственная страна, чье давление на мусульманское меньшинство прописано в решениях ЕСПЧ.

Действия властей Греции провоцируют антитурецкие настроения в обществе. Об этом заявили в МИД Турции после критики с греческой стороны изменения статуса Святой Софии. Об этом сообщает пресс-служба МИД в субботу, 25 июля.

"Греция - единственная европейская страна, чье давление на мусульманское турецкое меньшинство в этой стране прописано в решениях ЕСПЧ, которая закрывает глаза на снос исторических мечетей на своей территории и не имеет мечетей в столице", - говорит представитель МИД Турции Хами Аксой.

Святая София остается открытой для всех, а ее превращение в мечеть не противоречащей положениям о защите исторического наследия, добавил Аксой.

"Открытие Святой Софии для поклонения соответствует требованиям Конвенции об охране культурного и природного наследия ЮНЕСКО 1972 года", - подчеркнул представитель турецкой стороны.

Кроме того, в Анкаре осудили инцидент с сожжением турецкого флага в Греции и убеждены, что заявления Греции свидетельствуют о безрезультатных попытках проснуться от византийской мечты, от которой не удается избавиться 567 лет.

Напомним, что ранее в Святой Софии прошел первый за 86 лет намаз. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Айя-София была превращена в мечеть не из церкви, а из музея.

В связи с этим в Греции объявили траур. В православных храмах в Греции объявили траур - по всей стране прозвенел траурный звон и были проведены траурные церковные службы.

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