В Атлантическом океане сформировался первый ураган в этом году

Скорость порывов ветра в пределах урагана Ханна достигает 33,4 м/с. Он находится примерно в 140 км к северо-востоку от города Порт-Мэнсфилд в штате Техас.

Вид на ураган Ханна из космоса

Тропический шторм Ханна, сформировавшийся в Мексиканском заливе, усилился до урагана. Об этом свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США в субботу, 25 июля.

"Ханна стала первым ураганом в сезоне 2020 года в Атлантическом океане", – говорится в сообщении центра.

По данным метеорологов, скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33,4 м/с. Он находится примерно в 140 км к северо-востоку от города Порт-Мэнсфилд (штат Техас) и движется в западном направлении со скоростью около 4 м/с. Ожидается, что ураган обрушится на побережье 25 июля.

Атмосферное явление классифицируется как ураган, если скорость ветра в его пределах достигает 33 м/с.

Ранее в Мексиканском заливе сформировался тропический шторм Кристобаль. Он привел к подтоплениям в районах устья реки Миссисипи, города Морган-Сити в Луизиане и округа Уолтон во Флориде.

Также сообщалось, что шторм Аманда унес десятки жизней в странах Центральной Америки. При этом число жертв и разрушений увеличивается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet