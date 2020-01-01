В Германии три человека погибли при крушении самолета

После столкновения самолета с многоквартирным жилым зданием загорелась крыша этого строения.

В Германии небольшой самолет врезался в жилое здание в городе Везель в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Не менее трех человек погибли, один ребенок пострадал. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции в субботу, 25 июля.

По его данным, после столкновения крыша многоквартирного здания загорелась. При этом не уточняется, были ли погибшие жителями дома или они находились на борту самолета.

Также свидетели сообщили, что самолет столкнулся с воздушным шаром незадолго до крушения.

Накануне сообщалось, что на востоке Германии легкомоторный самолет врезался в диспетчерскую башню аэропорта Еггерсдорф в Мюнхеберге. Пострадали два человека.

Также стало известно, что в немецкой земле Баден-Вюртемберг два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета.

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