В Судане жертвами нападения стали 20 человек

Атаке подверглась группа переселенцев, прибывших в одну из деревень провинции Южный Дарфур. Они покинули ее несколько лет назад из-за гражданской войны.

На западе Судана в регионе Дарфур по меньшей мере 20 мирных жителей погибли и еще 20 получили ранения в результате вооруженного нападения. Об этом сообщает АFP в субботу, 25 июля.

Указано, что атаке подверглась группа переселенцев, прибывших в одну из деревень провинции Южный Дарфур, которую они несколькими годами ранее покинули из-за гражданской войны. По решению суданского правительства, гражданам, вынужденно оставившим дома и земли из-за дарфурского конфликта, было разрешено вернуться на свою территорию.

Известно, что среди погибших две женщины и два ребенка. При этом 14 человек погибли на месте и еще шесть скончались в больнице. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Южном Судане произошли столкновения, в результате которых погибли более 300 человек.

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