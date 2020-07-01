Метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте острова Тенерифе.

В Испании на Канарских островах упал метеорит. Его ищут на севере острова Тенерифе, сообщает газета Diario de Avisos в субботу, 25 июля.

Отмечается, что падение космического тела произошло еще 14 июля, однако только сейчас стало известно об этом событии. Музей науки и космоса острова смог подтвердить случившееся благодаря одной из своих камер.

Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. В зоне падения, вероятно, можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 граммов.

Инфографика: Diario de Avisos

Напомним, в ночь на 2 июля, жители Токио и пригородов могли наблюдать полет метеороида. Многие из них слышали звук, похожий на взрыв.

А в июне очевидцы в западной части Австралии заметили пролетающий в небе светящийся шар. Некоторые астрономы считают, что это был астероид 2002 NN-4.

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