Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Канарских островах упал метеорит

Комментариев: 0
Метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте острова Тенерифе.
Метеорит в небе над Тенерифе
Метеорит в небе над Тенерифе
Diario de Avisos

В Испании на Канарских островах упал метеорит. Его ищут на севере острова Тенерифе, сообщает газета Diario de Avisos в субботу, 25 июля.

Отмечается, что падение космического тела произошло еще 14 июля, однако только сейчас стало известно об этом событии. Музей науки и космоса острова смог подтвердить случившееся благодаря одной из своих камер.

Предполагается, что метеорит мог упасть между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. В зоне падения, вероятно, можно найти черные кусочки космического тела размером с монету и весом от 10 до 50 граммов.

Инфографика: Diario de Avisos 
 

Напомним, в ночь на 2 июля, жители Токио и пригородов могли наблюдать полет метеороида. Многие из них слышали звук, похожий на взрыв.

А в июне очевидцы в западной части Австралии заметили пролетающий в небе светящийся шар. Некоторые астрономы считают, что это был астероид 2002 NN-4.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, метеорит, метеор, метеоры, Канарские острова, Тенерифе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь