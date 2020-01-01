Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

COVID-19: в мире заразились более 16 млн человек

Комментариев: 0
Смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила более 645 тысяч человек.
Похороны жертв пандемии в Кыргызстане
Похороны жертв пандемии в Кыргызстане

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн человек. Об этом сообщает статистический портал Worldometer в субботу, 25 июля.

На первом месте по числу заражений коронавирусом идут США (4,3 млн), за ними следуют Бразилия (2,3 млн), Индия (1,4 млн) и Россия (806 тысяч).

Указано, что смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составляет более 645 тысяч человек. При этом излечились свыше 9,8 млн пациентов.

Количество активных случаев коронавируса на планете составляет 5,6 млн. В критическом состоянии более 66 тысяч человек.

Также сообщалось, что за минувшие сутки в Украине более 1100 новых случаев COVID-19. Активнее всего прирост больных идет в Киеве, Львовской, Одесской и Ровенской областях, а также на Прикарпатье. Общее число инфицированных составляет почти 64 тысячи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: эпидемия, инфекция, жертвы, пандемия, заражение, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь