Президент Бразилии вылечился от коронавируса

Заболевание в главы бразильского государства, который скептически относился к опасности COVID-19, диагностировали 7 июля.

Президент Бразилии Жаир Болсонару впервые за 18 дней получил отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом глава государства сообщил в Twitter в субботу, 25 июля.

"(Тест) RT-PCR на Sars-Cov 2: отрицательный. Всем хорошего дня", - написал глава государства.

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

Напомним, 7 июля стало известно, что у 65-летнего Болсонару подтвердилось заражение коронавирусом. Он сдал тест на COVID-19 после того, как у него появились симптомы респираторного заболевания.

Как сообщал Корреспондент.net, президента Бразилии неоднократно подвергали критике из-за его скептического отношения к угрозе COVID-19. С самого начала эпидемии он занижал опасность инфекции, называя вирус "небольшим гриппом", а также призывал сторонников игнорировать карантин.

По последним данным, в Бразилии подтверждено 2 348 200 случаев заражения коронавирусом, из которых 1 592 281 закончился выздоровлением и 85 385 - смертью. Страна занимает второе место в мире (после США) по числу инфицированных и смертей от COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet