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Выборы в США: Байдена готовы поддержать 51% избирателей

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Десятая часть американцев пока не определились с тем, за какого кандидата в президенты будут голосовать в ноябре, свидетельствуют результаты опроса.
Кандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден
Getty Images

В США 51% избирателей готовы проголосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и 40% - за действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal и опубликованного в субботу, 25 июля.

Отмечается, что еще 13% опрошенных пока не решили, кому отдать свой голос, поскольку одобряют политику действующего президента в вопросах экономики, однако не согласны с его решениями в других сферах.

В комментарии к опросу указано, что исход выборов президента, запланированных на 3 ноября этого года, в значительной степени будет определен тем, как проголосует эта сравнительно небольшая доля избирателей.

Напомним, Байден пообещал вернуть страну в состав ВОЗ, если выиграет президентскую гонку.

Ранее Трамп заявил, что в случае проигрыша на выборах признает поражение и не будет пытаться удержать власть.

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Теги: США, опрос, Дональд Трамп, Джо Байден, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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