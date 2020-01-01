В Бельгии откроют джакузи-кинотеатр
В бельгийском городе Беринген анонсировали открытие джакузи-кинотеатра на одни выходные в октябре. Об этом сообщила газета Le Soir.
Отмечается, что регистрация на киносеансы начнется в августе. Всего к услугам посетителей будут предоставлены 25 гидромассажных ванн, рассчитанных не более чем на шесть человек.
Каждый посетитель джакузи-кинотеатра получит ведро попкорна и бокал шампанского. И хотя названия кинокартин не раскрываются, такие сеансы подойдут для всей семьи, указано в сообщении.
Как сообщал Корреспондент.net, в Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором люди размещаются в лодках для просмотра кино.
Также в Мадриде на фоне пандемии коронавируса появились уличные кинотеатры.
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