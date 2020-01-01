В Бельгии откроют джакузи-кинотеатр

Кинопоказы пройдут только с 9 по 11 октября этого года. Формат кинотеатра подойдет для всей семьи.

Бельгийский джакузи-кинотеатр будет открыт лишь три дня Getty Images

В бельгийском городе Беринген анонсировали открытие джакузи-кинотеатра на одни выходные в октябре. Об этом сообщила газета Le Soir.

Отмечается, что регистрация на киносеансы начнется в августе. Всего к услугам посетителей будут предоставлены 25 гидромассажных ванн, рассчитанных не более чем на шесть человек.

Каждый посетитель джакузи-кинотеатра получит ведро попкорна и бокал шампанского. И хотя названия кинокартин не раскрываются, такие сеансы подойдут для всей семьи, указано в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, в Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором люди размещаются в лодках для просмотра кино.

Также в Мадриде на фоне пандемии коронавируса появились уличные кинотеатры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet