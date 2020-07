Умер ведущий шоу Кто хочет стать миллионером

В США умер Реджис Филбин, телеведущий шоу Кто хочет стать миллионером в 1999-2002 и в 2009 годах. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил телеканал CNN.

"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый Реджис Филбин скончался прошлой ночью по естественным причинам, за месяц до своего 89-летия", - заявили родственники и поблагодарили поклонников телеведущего за поддержку.

Отмечается, что ведущий родился в Нью-Йорке 25 августа 1931 года. Карьера его продолжалась 60 лет, пресса часто называла Филбина "самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе".

Также телеведущий был внесен в книгу рекордов Гиннесса за рекорд по проведенному перед телекамерами времени, на Аллее славы в Голливуде он получил свою звезду.

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter в связи со смертью Филбина. Глава Белого дома назвал ведущего "фантастическим человеком и другом".

One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you....