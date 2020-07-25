Умер ведущий шоу Кто хочет стать миллионером
В США умер Реджис Филбин, телеведущий шоу Кто хочет стать миллионером в 1999-2002 и в 2009 годах. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил телеканал CNN.
"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый Реджис Филбин скончался прошлой ночью по естественным причинам, за месяц до своего 89-летия", - заявили родственники и поблагодарили поклонников телеведущего за поддержку.
Отмечается, что ведущий родился в Нью-Йорке 25 августа 1931 года. Карьера его продолжалась 60 лет, пресса часто называла Филбина "самым трудолюбивым человеком в шоу-бизнесе".
Также телеведущий был внесен в книгу рекордов Гиннесса за рекорд по проведенному перед телекамерами времени, на Аллее славы в Голливуде он получил свою звезду.
Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter в связи со смертью Филбина. Глава Белого дома назвал ведущего "фантастическим человеком и другом".
One of the greats in the history of television, Regis Philbin has passed on to even greater airwaves, at 88. He was a fantastic person, and my friend. He kept telling me to run for President. Holds the record for “most live television”, and he did it well. Regis, we love you....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2020
Ранее в возрасте 49 лет скончался известный своим участием в телепередаче Разрушители легенд Грант Имахара.
Как сообщалось, украинский телеведущий Евгений Щербаков, который 17 июля погиб, выпав с 17 этажа жилого дома, предсказал свою кончину.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet