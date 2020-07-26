В Сиэтле в ходе беспорядков пострадали трое полицейских
В американском Сиэтле трое сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, одного из них госпитализировали. Об этом сообщило полицейское управление города в Twitter в воскресенье, 26 июля.
Отмечается, что двое других правоохранителей получили медицинскую помощь на месте и вернулись к работе.
Также в ведомстве сообщили о задержании 16 человек, которые бросали в офицеров большие камни, бутылки, фейерверки и другие взрывчатые вещества.
Crowd continuing to throw large rocks, bottles, fireworks and other explosives at officers. pic.twitter.com/3gTGJUonUt— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 26, 2020
Напомним, в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.
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