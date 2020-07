В Сиэтле в ходе беспорядков пострадали трое полицейских

В американском Сиэтле трое сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, одного из них госпитализировали. Об этом сообщило полицейское управление города в Twitter в воскресенье, 26 июля.

Отмечается, что двое других правоохранителей получили медицинскую помощь на месте и вернулись к работе.

Также в ведомстве сообщили о задержании 16 человек, которые бросали в офицеров большие камни, бутылки, фейерверки и другие взрывчатые вещества.

Crowd continuing to throw large rocks, bottles, fireworks and other explosives at officers. pic.twitter.com/3gTGJUonUt