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В Сиэтле в ходе беспорядков пострадали трое полицейских

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Участники антирасистского движения бросали в правоохранителей пиротехнику, камни и бутылки.
Участник массового антирасистского протеста в США
Участник массового антирасистского протеста в США
Getty Images

В американском Сиэтле трое сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, одного из них госпитализировали. Об этом сообщило полицейское управление города в Twitter в воскресенье, 26 июля.

Отмечается, что двое других правоохранителей получили медицинскую помощь на месте и вернулись к работе.

Также в ведомстве сообщили о задержании 16 человек, которые бросали в офицеров большие камни, бутылки, фейерверки и другие взрывчатые вещества.

Напомним, в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.

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Теги: США, беспорядки, протесты, Сиэтл, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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