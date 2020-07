Ураган Ханна обрушился на Техас

Мощный ураган Ханна обрушился на побережье Техаса. Об этом в Twitter сообщил Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC) в воскресенье, 26 июля.

Власти призывают жителей штата прислушиваться к указаниям и сохранять бдительность из-за погодных условий, чтобы обезопасить себя и своих близких, указано в сообщении.

Отмечается, что ураган начался в 115 км от города Корпус-Кристи. Он движется со скоростью ветра до 150 километров в час. О пострадавших и разрушениях информации пока нет.

NEW VIDEO

Sad to see this damage done by #HurricaneHanna in Port Mansfield, #Texas on Saturday. #TXwx #Hanna pic.twitter.com/DwRWz2wy6B