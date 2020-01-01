В Альпах разбился самолет: четверо погибших

При крушении туристического самолета в горах погибли граждане Швейцарии и Австрии. Это третья авария за день.

Подробности аварии пока не сообщаются Bwag/Wikimedia

При крушении небольшого туристического самолета в Швейцарских Альпах погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает АНСА со ссылкой на местную полицию.

По предварительной информации, жертвами инцидента стали граждане Швейцарии и Австрии.

Ранее сообщалось о гибели трех человек при падении самолета на дом в Германии.

Подобный случай также произошел в США. Самолет с шестью людьми на борту упал на дом в штате Юта. Информация о погибших уточняется.

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