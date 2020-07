В штате Техас ввели режим ЧС из-за урагана

Режим ЧС вводится в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию.

Как сообщается на сайте компании American Electric Power, которая отвечает за энергоснабжение в данном районе, без света остались почти 60 тыс. потребителей. Ранее власти рекомендовали эвакуироваться населению нескольких небольших прибрежных городов.

Также меры предосторожности принимают в соседней Мексике. Национальное управление гражданской обороны страны сообщило, что в ряде районов северо-восточных штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон объявлен высокий ("оранжевый") уровень тревоги в связи с приближением урагана.

Ожидается, что ураган обрушит на территорию Мексики сильные дожди, в некоторых районах прогнозируется выпадение от 150 до 250 литров воды на квадратный метр.

Ожидается, что циклон придет в Мексику утром в воскресенье по местному времени.

We continue to tracking Hanna on Channel 5.1, 5.2, and the KRGV Weather Facebook. Flooding is developing, especially in the circled area tonight. Strong winds are causing damage and accidents in some areas. #RGV #Hanna #RGVWx #KRGV pic.twitter.com/uGGy9IZLpc — KRGV First Warn 5 (@KRGV_Weather) July 26, 2020

Aerial view of the damage to Bob Hall Pier just a little earlier. The end portion has been ripped away along with other obvious damage. #HurricaneHanna #txwx #Hanna pic.twitter.com/QrBRailxGV — Brian Emfinger (@brianemfinger) July 26, 2020

Received this message from @cheftkilcoyne in South Texas...the @WCKitchen teams continue to respond to Covid but we are ready for Hurricane Season! #Hanna is hitting not far from Brownsville where we have been cooking for the refugee camp in Matamoros before the border closed... pic.twitter.com/eKeoTTyZTT — Please wear a mask! Do it for USA, please... (@chefjoseandres) July 26, 2020

8 pm. In the middle of a big parking lot. Cool view of #Hurricane #HANNA in all directions. Car is bouncing a sh*tload. pic.twitter.com/ZRiQI62LJf — Josh Morgerman (@iCyclone) July 26, 2020

Ураган обрушился на побережье Техаса накануне. Скорость ветра в пределах урагана составляет около 40 м/с. Ханна движется на юго-запад со скоростью 3,6 м/с.