Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В штате Техас ввели режим ЧС из-за урагана

Комментариев: 0
Власти ожидают в прибрежных районах бури, проливные дожди и наводнения. Есть угроза для жизни местного населения.

Губернатор американского штата Техас Грег Эббот ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за урагана Ханна, говорится в заявлении на сайте губернатора.

Режим ЧС вводится в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию.

Как сообщается на сайте компании American Electric Power, которая отвечает за энергоснабжение в данном районе, без света остались почти 60 тыс. потребителей. Ранее власти рекомендовали эвакуироваться населению нескольких небольших прибрежных городов. 

Также меры предосторожности принимают в соседней Мексике. Национальное управление гражданской обороны страны сообщило, что в ряде районов северо-восточных штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон объявлен высокий ("оранжевый") уровень тревоги в связи с приближением урагана.

Ожидается, что ураган обрушит на территорию Мексики сильные дожди, в некоторых районах прогнозируется выпадение от 150 до 250 литров воды на квадратный метр. 

Ожидается, что циклон придет в Мексику утром в воскресенье по местному времени.

Ураган обрушился на побережье Техаса накануне. Скорость ветра в пределах урагана составляет около 40 м/с. Ханна движется на юго-запад со скоростью 3,6 м/с.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ураган, стихия, Техас, катаклизмы, чрезвычайная ситуация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь