Маск поспорил в соцсети со своей девушкой из-за трансгендеров

Граймс не понравилась запись бизнесмена в соцсети об отношении к тому, какие местоимения используются по отношению к трансгендерам.

Миллиардер Илон Маск поспорил в Twitter со своей девушкой певицей Граймс из-за трансгендеров.

"Местоимения - отстой", - написал Маск.

Так он выразил свое отношение к трансгендерным людям, которые придают большое значение тому, какие местоимения используются по отношению к ним.

"Я люблю тебя, но, пожалуйста, выключи свой телефон или позвони мне. Я не могу поддерживать ненависть. Пожалуйста, прекрати это", - написала в ответ Граймс, но вскоре удалила запись.

Ее подписчики полагают, что она сделала это под давлением Маска.

Напомним, у Маска и Граймс 4 марта родился ребенок. Бизнесмен стал отцом в шестой раз.

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