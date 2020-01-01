Демонстранты бросают в полицейских камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.

Полиция американского Сиэтла признала действия протестующих бунтов, после чего задержали десятки людей. Об этом сообщается в Twitter полиции.

Демонстранты бросали в копов пиротехнику, камни и бутылки. Задержанным по большей части предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и отказе подчиняться требованию властей. При разгоне участников беспорядков были применены спецсредства.

“Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет его мятежом... Проведены массовые задержания. Офицеры продолжают работу по разгону толпы”, - говорится в заявлении полиции.

По последним данным, задержаны 45 человек, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, большинство из них уже вернулись к работе.

Кроме того, участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка.

Протестующие продолжают бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.

Cмотрите фотогалерею: Полиция Сиэтла заявила о бунте в городе

Напомним, 2 июля в США полиция по приказу мэра очистила "автономную зону" Сиэтла – контролируемый протестующими участок в центре города.

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