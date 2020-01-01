Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция Сиэтла заявила о бунте в городе

Комментариев: 0
Демонстранты бросают в полицейских камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.
Несколько копов пострадали, задержаны десятки протестующих
Несколько копов пострадали, задержаны десятки протестующих
seattletimes.com

Полиция американского Сиэтла признала действия протестующих бунтов, после чего задержали десятки людей. Об этом сообщается в Twitter полиции.

Демонстранты бросали в копов пиротехнику, камни и бутылки. Задержанным по большей части предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и отказе подчиняться требованию властей. При разгоне участников беспорядков были применены спецсредства.

“Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет его мятежом... Проведены массовые задержания. Офицеры продолжают работу по разгону толпы”, - говорится в заявлении полиции.

По последним данным, задержаны 45 человек, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, большинство из них уже вернулись к работе.

Кроме того, участники протестов подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников, а также предпринимали попытки взорвать стены полицейского участка.

Протестующие продолжают бросать в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и взрывоопасные вещества, бьют стекла зданий.

Напомним, 2 июля в США полиция по приказу мэра очистила "автономную зону" Сиэтла – контролируемый протестующими участок в центре города.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, протесты, видео, фото, полиция, бунт, Сиэтл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь