На протестах в США застрелили мужчину

В ходе протестов в американском Остине (штат Техас) застрелили человека, сообщила местная полиция.

"Примерно в 21:52 (05:52) офицеры полиции Остина прибыли на место происшествия..., [они] наблюдали за протестующими [в тот момент], когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Пострадавший был госпитализирован, вскоре после этого была констатирована его смерть", - сообщили в полиции.

Clip of the shooting at the protest in Austin Texas from Hiram Gilberto on FB pic.twitter.com/VFbzqfoSff