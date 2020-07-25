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На протестах в США застрелили мужчину

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Жертвой стрельбы стал участник акции в Остине, еще трое протестующих были ранены в Луисвилле.

В ходе протестов в американском Остине (штат Техас) застрелили человека, сообщила местная полиция.

"Примерно в 21:52 (05:52) офицеры полиции Остина прибыли на место происшествия..., [они] наблюдали за протестующими [в тот момент], когда раздались выстрелы. Один мужчина был обнаружен с огнестрельными ранениями. Пострадавший был госпитализирован, вскоре после этого была констатирована его смерть", - сообщили в полиции.

Clip of the shooting at the protest in Austin Texas from Hiram Gilberto on FB pic.twitter.com/VFbzqfoSff

— Anthony Martino (@anthonyfartino) July 26, 2020

Также перестрелка произошла во время протестов в городе Луисвилль (штат Кентукки), сообщает Courier Journal.

В результате стрельбы были ранены три человека, их госпитализировали. В полиции заявили, что все раненые и инициаторы перестрелки - члены одного и того же радикального вооруженного формирования.

В то же время в городе Окленд (штат Калифорния) протестующие подожгли здание местного суда, а также разбили окна полицейского участка и напали на офицеров полиции. 

"Подстрекатели в толпе демонстрантов подожгли здание суда округа Аламеда. Пожалуйста, держитесь вдали от этого района", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Сиэтле полиция объявила протесты бунтом и задержала десятки демонстрантов.

Массовые беспорядки также продолжаются в Портленде.

 

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Теги: США, беспорядки, протесты, стрельба
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Источник: korrespondent.net

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