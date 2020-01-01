Испания уверяет, что Covid в стране под контролем

Вспышки заболевания зафиксировали в Каталонии и Арагоне, но в правительстве Испании говорят, что ситуация в этих регионах в скором времени должна быть взята под контроль.

МИД Испании заверил, что эпидемиологическая ситуация в стране под контролем, сообщает Reuters.

"Испания - безопасная страна. Мы работаем над тем, чтобы изолировать новые случаи заболевания, как только они появляются, и отслеживать их контакты, чтобы экономика и туризм могли работать, придерживаясь рекомендаций по охране здоровья и безопасности. Пока у нас нет вакцины, это новая норма", – сказала глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.

Больницы хорошо справляются с ростом количества инфекций, и больше половины новых случаев заболевания протекают бессимптомно, сообщили в МИД, добавив, что вспышки в Каталонии и Арагоне в скором времени должны быть взяты под контроль.

Напомним, что Британия ввела 14-дневный карантин для тех, кто прибывает из Испании. Такое решение было принято после нового всплеска заражения коронавирусом в Испании , когда в пятницу, 24 июля, было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования.