В Литве больной с Covid дважды сбегал из больницы
После первого побега мужчину держали в палате, где были сняты оконные ручки, а двери были заперты снаружи, но он все равно сбежал.
В литовском городе Каунас из местной больницы дважды убегал больной с коронавирусом, сообщает Delfi.
54-летнего пациента Домининкаса Армалиса вернули в больницу через пару часов после побега. Были ли у мужчины новые контакты в течение этого периода и где он был, в настоящее время выясняют специалисты из больницы и центра здравоохранения, а также сотрудники полиции.
После первого побега мужчину держали в палате, где были сняты оконные ручки, а двери были заперты снаружи. Однако ему все равно как-то удалось открыть окно и сбежать во второй раз.
через него.
После первого побега полиция начала досудебное расследование согласно пункту 1 статьи 277 Уголовного кодекса - нарушение правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Эта статья предусматривает наказывание штрафом или лишением свободы или арестом, или тюремным заключением на срок до одного года.
Напомним, что власти Литвы отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для возвращающихся из Украины.
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