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Индия начала тестировать вакцину от коронавируса на людях

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Вакцина-кандидат, Коваксин, входит в число почти двух десятков, которые проходят испытания на людях во всем мире.
В Индии бушует коронавирус
В Индии бушует коронавирус
 
Всеиндийский институт медицинских наук, ведущая учебная больница в столице Нью-Дели, сообщает о том, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины COVID-19, передает AP.
 
Вакцина-кандидат, Коваксин, входит в число почти двух десятков, которые проходят испытания на людях во всем мире.
 
AIIMS входит в число 12 мест, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения двухфазных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических испытаний Коваксины.
 
По данным ВОЗ, массовое применение вакцины станет возможным в 2021 году.
 
Напомним, что общее число заразившихся коронавирусом в Индии превышает 1 миллион человек. При этом большинство всех случаев заболевания приходятся на несколько штатов.
 
 
 
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Теги: вакцина, Индия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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