Индия начала тестировать вакцину от коронавируса на людях

Всеиндийский институт медицинских наук, ведущая учебная больница в столице Нью-Дели, сообщает о том, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины COVID-19, передает AP.

Вакцина-кандидат, Коваксин, входит в число почти двух десятков, которые проходят испытания на людях во всем мире.

AIIMS входит в число 12 мест, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения двухфазных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических испытаний Коваксины.

По данным ВОЗ, массовое применение вакцины станет возможным в 2021 году.