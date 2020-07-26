В Перми спасли тонувшую женщину, выстроившись в живую цепь

Несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной.

В российском городе Пермь на набережной реки Кама местные жители спасли тонувшую женщину, выстроившись живой цепью, видео инцидента, опубликовали в соцсетях, сообщает Медуза.

Как рассказали очевидцы, 32-летняя женщина по непонятным причинам прыгнула в воду и поплыла на спине на середину реки. В какой-то момент ей стало плохо и она начала тонуть.

На помощь пострадавшей бросился один из прохожих. Он дотащил ее до берега. Затем несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной. После оказания первой помощи пострадавшую передали врачам скорой помощи.