В Перми спасли тонувшую женщину, выстроившись в живую цепь
Несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной.
В российском городе Пермь на набережной реки Кама местные жители спасли тонувшую женщину, выстроившись живой цепью, видео инцидента, опубликовали в соцсетях, сообщает Медуза.
Как рассказали очевидцы, 32-летняя женщина по непонятным причинам прыгнула в воду и поплыла на спине на середину реки. В какой-то момент ей стало плохо и она начала тонуть.
Пермяки друг друга в беде не бросают! Вчера вечером на набережной в Перми случайные очевидцы спасли тонущую в реке женщину. Спасибо смельчаку, который бросился в воду, и всем, кто не прошел мимо. Горжусь, когда вижу такие поступки! В очередной раз напоминаю – купайтесь только в оборудованных местах! И берегите себя.
На помощь пострадавшей бросился один из прохожих. Он дотащил ее до берега. Затем несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной. После оказания первой помощи пострадавшую передали врачам скорой помощи.
Напомним, что в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек.
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