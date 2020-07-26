Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Перми спасли тонувшую женщину, выстроившись в живую цепь

Комментариев: 1
Несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной.
 
В российском городе Пермь на набережной реки Кама местные жители спасли тонувшую женщину, выстроившись живой цепью, видео инцидента, опубликовали в соцсетях, сообщает Медуза.
 
Как рассказали очевидцы, 32-летняя женщина по непонятным причинам прыгнула в воду и поплыла на спине на середину реки. В какой-то момент ей стало плохо и она начала тонуть.
 
 
На помощь пострадавшей бросился один из прохожих. Он дотащил ее до берега. Затем несколько десятков человек выстроились в живую цепочку, чтобы помочь вытащить женщину из воды по скользкому уклону набережной. После оказания первой помощи пострадавшую передали врачам скорой помощи.
 
Напомним, что в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек.
 
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, видео, спасение, утопленник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
wr777    26.07.2020, 22:08
Оценка:  +4
wr777
Зачем Украине новости животных ????
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь