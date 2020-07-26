Во Франции за употребление наркотиков решили штрафовать на месте
Новые правила прежде всего будут тестировать в пяти городах: Ренн, Марсель, Лилль, Кретен и Буасси-Сен-Леже.
Во Франции за употребление наркотиков полиция сможет на месте выписывать штрафы в 200 евро, сообщает BBC.
Если успеть уплатить штраф за 15 дней, сумму снизят до 150 евро. Но если не заплатить в определенный законом срок, штраф возрастает до 450 евро.
Премьер-министр Жан Кастекс объявил о введении новой системы штрафов во время поездки в Ниццу, где выросло число случаев насилия, связанного с оборотом наркотиков. По словам премьера, новые правила позволят "не откладывать наказание" и таким образом "завершить насилия в повседневной жизни".
Новые правила прежде всего будут тестировать в пяти городах: Ренн, Марсель, Лилль, Кретен и Буасси-Сен-Леже. С сентября 2020, после начала учебного года, они будут работать по всей стране.
Во Франции уже есть закон, принятый еще в 1970 году, который предусматривает заключение до 5 лет и штрафы суммой до 3750 евро за употребление нелегальных наркотиков. Однако рассматривая дела, судьи чаще предпочитают предупреждением ограничиться предупреждением.
Напомним, что итальянские правоохранители предотвратили контрабанду наркотиков из Колумбии благодаря боевику Джон Уик.
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