Во Франции за употребление наркотиков решили штрафовать на месте

Новые правила прежде всего будут тестировать в пяти городах: Ренн, Марсель, Лилль, Кретен и Буасси-Сен-Леже.

Во Франции за употребление наркотиков полиция сможет на месте выписывать штрафы в 200 евро, сообщает BBC.

Если успеть уплатить штраф за 15 дней, сумму снизят до 150 евро. Но если не заплатить в определенный законом срок, штраф возрастает до 450 евро.

Премьер-министр Жан Кастекс объявил о введении новой системы штрафов во время поездки в Ниццу, где выросло число случаев насилия, связанного с оборотом наркотиков. По словам премьера, новые правила позволят "не откладывать наказание" и таким образом "завершить насилия в повседневной жизни".