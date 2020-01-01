Водитель, въехавший на автомобиле в толпу людей в Берлине, был пьян

В воскресенье автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург Берлина, врезавшись в толпу людей.

Водитель автомобиля, сбивший шесть человек в Берлине, был пьян BerlinerZeitung

По данным полиции столицы Германии, водитель автомобиля, сбивший шесть человек в Берлине, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает газета Berliner Zeitung.

По данным полиции, уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле. В то время, как в Германии допустимая норма - не более 0,5 промилле.

“Водитель автомобиля, ехавший на высокой скорости, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар”, - говорит источник в полиции, на который ссылаются журналисты.

Сообщается, что криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля “по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение”.

Напомним, в воскресенье утром легковой автомобиль съехал с дороги и сбил группу людей в Берлине, в результате инцидента пострадали, по уточненным данным полиции, шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы.

В полиции подчеркнули, что пока нет свидетельств того, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.

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