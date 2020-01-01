Водитель, въехавший на автомобиле в толпу людей в Берлине, был пьян
По данным полиции столицы Германии, водитель автомобиля, сбивший шесть человек в Берлине, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает газета Berliner Zeitung.
По данным полиции, уровень содержания алкоголя в крови мужчины составлял 0,7 промилле. В то время, как в Германии допустимая норма - не более 0,5 промилле.
“Водитель автомобиля, ехавший на высокой скорости, хотел повернуть, однако потерял контроль и врезался в тротуар”, - говорит источник в полиции, на который ссылаются журналисты.
Сообщается, что криминальная полиция Берлина ведет расследование в отношении 24-летнего водителя автомобиля “по подозрению в покушении на убийство и в опасном вмешательстве в дорожное движение”.
Напомним, в воскресенье утром легковой автомобиль съехал с дороги и сбил группу людей в Берлине, в результате инцидента пострадали, по уточненным данным полиции, шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы.
В полиции подчеркнули, что пока нет свидетельств того, что наезд был совершен по политическим или религиозным мотивам.
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