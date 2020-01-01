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По всей Беларуси прошли митинги в поддержку соперницы Лукашенко

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На митинг в Бобруйске пришло более 6 тысяч человек, в Орше – около 3 тысяч, в Могилеве - около 2.
Тихановская сама не ожидала такой поддержки
Тихановская сама не ожидала такой поддержки
facebook.com/viktar.babaryka
 
На выходных в разных городах Беларуси в митингах в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
 
В воскресенье, 26 июля, в Гомеле на предвыборный митинг Тихановской пришли тысячи человек.
 
Также в этот день прошли митинги в Жлобине. Речице Гомельской области, Барановичах и Светлогорске, где собралось несколько тысяч человек.
 
facebook.com/viktar.babaryka
Митинг в поддержку Тихановской
 
В субботу, 25 июля, на митинг в Бобруйске пришло более 6 тысяч человек, также тысячи собрал митинг в Могилеве, в Орше – около 3 тысяч.
 
facebook.com/viktar.babaryka
 
Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.
 
 
Напомним, что 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.
 
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.
 
 
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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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