По всей Беларуси прошли митинги в поддержку соперницы Лукашенко

В субботу, 25 июля, на митинг в Бобруйске пришло более 6 тысяч человек, также тысячи собрал митинг в Могилеве, в Орше – около 3 тысяч.

Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз . По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.

Напомним, что 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.