По всей Беларуси прошли митинги в поддержку соперницы Лукашенко
На митинг в Бобруйске пришло более 6 тысяч человек, в Орше – около 3 тысяч, в Могилеве - около 2.
На выходных в разных городах Беларуси в митингах в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской приняли участие тысячи людей, сообщает белорусская служба Радио Свобода.
В воскресенье, 26 июля, в Гомеле на предвыборный митинг Тихановской пришли тысячи человек.
Также в этот день прошли митинги в Жлобине. Речице Гомельской области, Барановичах и Светлогорске, где собралось несколько тысяч человек.
facebook.com/viktar.babaryka
Митинг в поддержку Тихановской
В субботу, 25 июля, на митинг в Бобруйске пришло более 6 тысяч человек, также тысячи собрал митинг в Могилеве, в Орше – около 3 тысяч.
facebook.com/viktar.babaryka
Светлана Тихановская - жена политзаключенного и блогера Сергея Тихановского. 19 июля Тихановская заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз. По ее словам, она участвует в избирательной кампании, заменив своего арестованого мужа.
Напомним, что 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.
Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.
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