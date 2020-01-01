В Германии вспышка COVID-19: заболели украинцы

Среди инфицированных в немецкой Баварии - сезонные работники, в том числе украинские заробитчане, которые помогают со сбором урожая.

В Баварии коронавирус обнаружили у сезонных работников из Украины

В немецкой Баварии произошла вспышка коронавируса на ферме. Среди инфицированных сезонные рабочие с Украины, заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер на брифинге для журналистов. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает Укринформ.

"Среди инфицированных - сезонные работники из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины", - заявил Бумедер.

Сообщается, что всего на ферме обнаружили более 170 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

"В частности, после того, как стало известно о семи случаях, было проведено массовое тестирование в прошлую пятницу, которое подтвердило еще 167 случаев COVID-19", - уточнил глава округа.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, местные власти закрыли ферму на карантин. Почти 500 ее сотрудников, включая тех, чей тест оказался отрицательным, не имеют права оставлять помещение, им организована доставка необходимого.

Как заверили Укринформ в Генконсульстве Украины в Мюнхене, за помощью никто из соотечественников не обращался.

Ранее в Польше была зафиксирована вспышка коронавируса среди украинских заробитчан.

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