Факел Олимпийских игр 1980 года в Москве ушел с молотка

Оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года, которые прошли в Москве, разыгран на аукционе во французских Каннах.

Один из факелов Олимпийских игр 1980 года, которые проходили в Москве, продали на аукционе во французских Каннах. Факел был продан за 2,5 тысячи евро. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает сайт Invaluable.

Известно, что Олимпийский факел 1980 года был изготовлен Валентином Любманом и Борисом Тучиным. Его корпус сделан из алюминия, а в центральной части - эмблема Олимпиады.

Эстафета олимпийского огня прошла с 19 июня по 19 июля 1980 года и завершившись зажжением огня баскетболистом Сергеем Беловым на Большой спортивной арене Лужники.

Также, 26 июля на аукционе во Франции были проданы и другие атрибуты Олимпийских игр разных лет. Среди них оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена. Его купили за 185 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что самый быстрый автомобиль на планете продают с аукциона Bring a Trailer в США. Начальная цена одноместного стримлайнера, установившего несколько мировых рекордов скорости, 19 тысяч долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet