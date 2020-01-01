Польша подсчитала выданные украинцам визы за первое полугодие

За полгода украинцам Польша выдала на 44,2% меньше виз, чем за аналогичный период прошлого года.

За шесть месяцев в этом году украинцы получили более 270 тыс польских виз vesti.ua

За первые шесть месяцев 2020 польские власти выдали гражданам Украины 270 360 виз. В прошлом году за аналогичный период было выдано - 484 377 виз. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает Укринформ, со ссылкой на МИД Польши.

Дипломаты уточняют, что власти Польши выдали украинцам 269875 национальных виз (типа D), что на 44% меньше прошлогоднего показателя, а также 485 шенгенских виз (типа С) - на 77% меньше, чем год назад.

"Такое резкое уменьшение количества выданных виз связано с пандемией коронавируса, в частности наибольшее падение наблюдалось во втором квартале, когда из-за карантина - с 16 марта по 4 мая - не работали польские консульства и визовые центры в Украине", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что после восстановления работы диппредставительств польская сторона начала принимать заявки на получение рабочих виз от украинцев, которые следовали в Польшу на работу в аграрном секторе и садоводстве.

Также, сообщается, что в целом большинство украинцев, которые сейчас пересекают границу на основании рабочих виз или карт пребывания, должны проходить в Польше 14-дневный карантин. Его смягченный вариант возможен в аграрном секторе и садоводстве, где допускается выполнение работ уже с первого дня после прибытия в Польшу, но с ограничением в передвижении вне мест работы и проживания. Украинцы также могут сдать тест на коронавирус на 10-й день пребывания на карантине и получить его результат на следующий день. Лиц, у которых подтвержден отрицательный результат, освобождают от дальнейшего карантина. По состоянию на конец 2019 в Польше находились более 1,3 млн граждан Украины. Напомним, за месяц на известном сайте по поиску работы Jooble число вакансий для украинцев за границей увеличилось с 6700 до почти 8000. Отмечается, что больше всего работы для украинцев предлагается в Польше.

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