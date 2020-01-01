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Самолет совершил аварийную посадку из-за попадания молнии

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В настоящее время механики обследуют самолет, в который ударила молния, на предмет повреждений.
Самолет совершил экстренную посадку в Токио из-за попадания молнии
Самолет совершил экстренную посадку в Токио из-за попадания молнии

Грузовой самолет компании Japan Cargo Airlines совершил аварийную посадку в токийском аэропорту Нарита из-за попадания молнии в фюзеляж. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает NHK.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Речь идет о самолете Boeing 747, следовавшем из Нариты в направлении американского города Анкоридж, штат Аляска.

"Через 20 минут после взлета на высоте 6700 метров в самолет ударила молния. В результате пилоты решили вернуться", - говорится в сообщении. 

На борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал.

Ранее на Львовщине молния убила 15-летнего школьника, когда он вместе с сестрой пас скот. Разряд попал прямо в парня.

Также сообщалось, что в США самый большой национальный флаг разорвало пополам после удара молнии.

Напомним, в Казахстане в результате разряда молнии погибли 69 голов лошадей в Каркаралинском районе Карагандинской области.

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Теги: авиация, Япония, самолет, молния, авария, Токио
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Источник: korrespondent.net

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