Нидерланды будут отправлять украинцев на карантин

Помимо граждан Украины, двухнедельную изоляцию будут проходить и жители других стран, которые имеют оранжевый или красный код по показателям заболеваемости COVID-19.

Власти Нидерландов ввели двухнедельную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусом. В их число входит и Украина. Об этом, в воскресенье, 26 июля, сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Нидерландов.

МИД Нидерландов подготовило рекомендации по каждой стране. Украина вошла в перечень государств, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным.

"В связи с высоким риском распространения коронавируса, правительство призывает к 14-дневному карантину по прибытии в Нидерланды из страны, которая имеет оранжевый или красный код", - отметили в МИД Нидерландов.

МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM восстановила рейсы между Нидерландами и Украиной с 15 июня.

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