В Судане число жертв нападения выросло до 60 человек

В нападении на село Мистри в Западном Дарфуре принимали участие около 500 вооруженных человек.

В Судане более 60 человек были убиты и еще 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в провинции Западный Дарфур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в понедельник, 27 июля.

"Согласно сообщениям, более 60 человек были убиты и около 60 пострадали 25 июля в результате вооруженной атаки в селе Мистри к северу от населенного пункта Бейда в Западном Дарфуре", – говорится в заявлении.

По данным УКГВ, при нападении, которое совершили около 500 вооруженных людей, были сожжены дома местных жителей в разных частях деревни, а также рынок.

Отмечается, что эта атака стала седьмой в череде вооруженных нападений, произошедших в Дарфуре с 19 по 26 июля.

В субботу стало известно, что в Судане подверглась нападению группа переселенцев, прибывших в одно из сел провинции Южный Дарфур, которую они несколькими годами ранее покинули из-за гражданской войны. Жертвами нападения стали 20 мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Южном Судане произошли столкновения, в результате которых погибли более 300 человек.

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