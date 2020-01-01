В мире от коронавируса излечились 10 млн человек

Наибольшее число выздоровевших в США, которые остаются главным эпицентром пандемии – 2,1 млн человек.

Уровень смертности от коронавируса составил 83,7 на 1 млн человек

В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний излечились 10 млн 051 тыс. 644 человека. Такие данные обнародовал статистический портал Worldometer в понедельник, 27 июля.

Отмечается, что наибольшее число выздоровевших в США, которые остаются главным эпицентром пандемии (2,1 млн человек), Бразилии (1,6 млн), Индия (918 тысяч) и России (600 тысяч).

В то же время, по данным портала, число жертв инфекции превысило 652 тысячи, а общее количество заразившихся – 16,4 млн человек.

Уровень смертности от коронавируса составил 83,7 на 1 млн жителей планеты.

Ранее в США ученые обнаружили заболевание, которое увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз.

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