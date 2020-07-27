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Телефонный разговор Зеленского и Путина инициировала Украина, - Кремль

Комментариев: 3
В Кремле рассказали детали разговора.
Пути и Зеленский
Пути и Зеленский
фотоколлаж

В Кремле заявили, что телефонный разговор Зеленского и Путина был инициирован со стороны Украины. Также Кремль рассказал свою версию акцентов телефонного диалога между Путиным и Зеленским. 

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Детали разговора были опубликованы на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе разговора Путин озвучил ряд претензий в подходу украинских политиков к выполнению Минских соглашений.

В Кремле заявили, что российский президент Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление О проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям. По его словам, решение негативно влияет на перспективы урегулирования конфликта в Донбассе.

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Кроме того, глава Кремля выразил озабоченность заявлениями ряда "высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений “Комплекса мер” и необходимости его пересмотра". Также Путин "особенно отметил", что озвученный Владимиром Зеленским вопрос о "безальтернативности Минских договоренностей должен найти свое подтверждение в реальных действиях киевской власти".

Напомним, Зеленский обсудил с Путиным ситуацию на Донбассе. Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе обмена пленными.

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Теги: ООС, Зеленский, Путин, Донбасс
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Комментариев (3)
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thebestdraw    27.07.2020, 10:20
Оценка:  -2
thebestdraw
серъезно? именно Украина инициировала? а кто блин еще.. россию всё устраивает, чего ей звонить первой...
Lyonya-Space    27.07.2020, 10:05
Оценка:  0
Lyonya-Space
Лысый чукча - моральный урод!
Lyonya-Space    27.07.2020, 10:05
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Лысый чукча - моральный урод!
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