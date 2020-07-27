В Йемене 16 человек стали жертвами наводнений

Наводнения были вызваны продолжительными ливнями в провинциях Ходейда и Хадджа на западе Йемена.

В результате наводнений на западе Йемена погибли по крайней мере 16 человек, разрушены десятки зданий, затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ в понедельник, 27 июля.

За последние 48 часов по меньшей мере 16 человек стали жертвами наводнений, вызванных мощными ливнями в мухафазах (провинциях) Ходейда и Хадджа на западе Йемена, – говорится в сообщении.

Как отмечается, в провинции Ходейда из-за наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 13 человек. Еще три человека стали жертвами стихии в соседней провинции Хадджа.

Кроме того, в этих провинциях разрушены десятки зданий, размыты участки дорог и затоплены сельскохозяйственные угодья.

Ранее сообщалось, что треть Бангладеш ушла под воду в результате самого мощного наводнения с 1988 года. Полтора миллиона людей лишились своих домов. Жителям страны угрожает продовольственная катастрофа.

Также сообщалось, что в Индонезии жертвами паводков и оползней стали 36 человек. Еще 16 жителей провинции Южный Сулавеси числятся пропавшими без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet