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В Йемене 16 человек стали жертвами наводнений

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Наводнения были вызваны продолжительными ливнями в провинциях Ходейда и Хадджа на западе Йемена.
Последствия наводнения в Йемене
Последствия наводнения в Йемене

В результате наводнений на западе Йемена погибли по крайней мере 16 человек, разрушены десятки зданий, затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ в понедельник, 27 июля.

За последние 48 часов по меньшей мере 16 человек стали жертвами наводнений, вызванных мощными ливнями в мухафазах (провинциях) Ходейда и Хадджа на западе Йемена, – говорится в сообщении.

Как отмечается, в провинции Ходейда из-за наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 13 человек. Еще три человека стали жертвами стихии в соседней провинции Хадджа.

Кроме того, в этих провинциях разрушены десятки зданий, размыты участки дорог и затоплены сельскохозяйственные угодья.

Ранее сообщалось, что треть Бангладеш ушла под воду в результате самого мощного наводнения с 1988 года. Полтора миллиона людей лишились своих домов. Жителям страны угрожает продовольственная катастрофа.

Также сообщалось, что в Индонезии жертвами паводков и оползней стали 36 человек. Еще 16 жителей провинции Южный Сулавеси числятся пропавшими без вести.

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Теги: наводнение, Йемен, наводнения, паводок, погибли, паводки, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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