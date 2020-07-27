В Йемене 16 человек стали жертвами наводнений
В результате наводнений на западе Йемена погибли по крайней мере 16 человек, разрушены десятки зданий, затоплены сельхозугодья. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ в понедельник, 27 июля.
За последние 48 часов по меньшей мере 16 человек стали жертвами наводнений, вызванных мощными ливнями в мухафазах (провинциях) Ходейда и Хадджа на западе Йемена, – говорится в сообщении.
Как отмечается, в провинции Ходейда из-за наводнений, вызванных проливными дождями, погибли 13 человек. Еще три человека стали жертвами стихии в соседней провинции Хадджа.
Кроме того, в этих провинциях разрушены десятки зданий, размыты участки дорог и затоплены сельскохозяйственные угодья.
Ранее сообщалось, что треть Бангладеш ушла под воду в результате самого мощного наводнения с 1988 года. Полтора миллиона людей лишились своих домов. Жителям страны угрожает продовольственная катастрофа.
Также сообщалось, что в Индонезии жертвами паводков и оползней стали 36 человек. Еще 16 жителей провинции Южный Сулавеси числятся пропавшими без вести.
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