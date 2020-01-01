Друг Брэда Питта зарезал жену и покончил жизнь самоубийством

Лучший друг Брэда Питта, известный британский художник, ударил свою жену ножом и уехал с места преступления. Его нашли мертвым на следующее утро.

Британский художник Сол Флетчер убил свою супругу, а потом покончил с собой. Мужчина был близким другом голливудского актера Бреда Питта, пишет The Sun.

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52-летний Флетчер поссорился с женой и в ходе конфликта ударил ее ножом. Женщина скончалась от потери крови, сообщила дочь художника.

По ее словам, ей позвонил отец и сообщил о трагедии, потом он отключил телефон. Девушка вызвала полицию. В квартире в Берлине, где Флетчер проживал с женой, правоохранители обнаружили тело мертвой женщины. Сам художник на своем авто исчез с места преступления.

Флетчера обнаружили на следующее утро в его загородном доме. Мужчина был мертв. Как сообщили полицейские, художник ушел из жизни добровольно. Однако в данный момент следствие еще продолжается.

Издание отмечает, что Сол Флетчер дружил с Брэдом Питтом. Знаменитостей часто видели вместе. Кинозвезда пока не прокомментировал смерть своего друга.

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