Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Друг Брэда Питта зарезал жену и покончил жизнь самоубийством

Комментариев: 0
Лучший друг Брэда Питта, известный британский художник, ударил свою жену ножом и уехал с места преступления. Его нашли мертвым на следующее утро.
Сол Флетчер (слева) и Брэд Питт
Сол Флетчер (слева) и Брэд Питт
thesun.co.uk

Британский художник Сол Флетчер убил свою супругу, а потом покончил с собой. Мужчина был близким другом голливудского актера Бреда Питта, пишет The Sun.

Читай также: Стало известно содержание предсмертной записки мэра Сеула

52-летний Флетчер поссорился с женой и в ходе конфликта ударил ее ножом. Женщина скончалась от потери крови, сообщила дочь художника.

По ее словам, ей позвонил отец и сообщил о трагедии, потом он отключил телефон. Девушка вызвала полицию. В квартире в Берлине, где Флетчер проживал с женой, правоохранители обнаружили тело мертвой женщины. Сам художник на своем авто исчез с места преступления.

Флетчера обнаружили на следующее утро в его загородном доме. Мужчина был мертв. Как сообщили полицейские, художник ушел из жизни добровольно. Однако в данный момент следствие еще продолжается.

Издание отмечает, что Сол Флетчер дружил с Брэдом Питтом. Знаменитостей часто видели вместе. Кинозвезда пока не прокомментировал смерть своего друга.

Читай также: Известный киберспортсмен и стример совершил самоубийство в 31 год

Ранее сообщалось, что в США полицейский застрелил хотевшего совершить суицид мужчину. Вдова подала в суд на офицера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Германия, самоубийство, художник, ссора, полиция, убийство, суицид, самоубийца, актер, жена, Брэд Питт, друг
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь