Момент обвала части "стены Трампа" попал на видео

Ураган Ханна в штате Техас оставил без света более 200 тысяч домов и снес часть пограничной стены на границе с Мексикой.

Часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как “стена Трампа“ разрушил ураган Ханна. Видео опубликовал в Twitter журналист Женаро Вильямиль.

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“Тропический шторм Ханна сильными порывами ветра сбил часть пограничной стены между Тамаулипасом и Техасом“, - говорится в сообщении

На кадрах ролика видны люди в рабочей одежде возле обрушивающейся стены. Некоторые СМИ усомнились в достоверности видео.

El #Muro se derrumba. La tormenta tropical “Hanna” y sus fuertes vientos derriban una parte del muro fronterizo entre Tamaulipas y Texas. pic.twitter.com/Ruezueg6sl — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2020

Напомним, в январе из-за сильного ветра на границе с Мексикой рухнула часть недостроенной пограничной стены.

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