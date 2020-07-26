Момент обвала части "стены Трампа" попал на видео
Часть пограничного барьера между США и Мексикой, известного как “стена Трампа“ разрушил ураган Ханна. Видео опубликовал в Twitter журналист Женаро Вильямиль.
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“Тропический шторм Ханна сильными порывами ветра сбил часть пограничной стены между Тамаулипасом и Техасом“, - говорится в сообщении
На кадрах ролика видны люди в рабочей одежде возле обрушивающейся стены. Некоторые СМИ усомнились в достоверности видео.
El #Muro se derrumba. La tormenta tropical “Hanna” y sus fuertes vientos derriban una parte del muro fronterizo entre Tamaulipas y Texas. pic.twitter.com/Ruezueg6sl— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 26, 2020
Напомним, в январе из-за сильного ветра на границе с Мексикой рухнула часть недостроенной пограничной стены.
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