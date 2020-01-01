В Греции совершено покушение на издателя газеты

Пострадавшего госпитализировали в афинскую больницу КАТ. Врачи оценивают его состояние как "серьезное, но контролируемое".

В ночь на понедельник в Греции неизвестные совершили нападение на журналиста и издателя греческой газеты Makeleio Стефаноса Хиоса. Об этом 27 июля сообщает государственный телеканал ERT.

Утверждается, что двое мужчин в масках ждали журналиста около его дома в афинском районе Врилиссия, и как только Хиос появился, один из преступников подошел к его машине и дважды выстрелил в него через окно. Пули попали журналисту в горло и грудь. После этого преступники скрылись.

Пострадавшего госпитализировали в афинскую больницу КАТ. Врачи оценивают его состояние как "серьезное, но контролируемое". Одна из пуль прошла возле сердца.

Правоохранительные органы столичной области Аттика начали расследование покушения. Проверяются записи с камер внешнего наблюдения в данном районе, в том числе около дома Стефаноса Хиоса.

Ранее в греческом городе Лутраки при взрыве в пещере погибли четыре мужчины в возрасте от 34 до 50 лет. Предположительно, они искали сокровища.

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