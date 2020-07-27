В Афганистане разбился вертолет, пилот погиб - СМИ

Местные СМИ сообщили также о том, что кроме погибшего пилота двое военнослужащих армии Афганистана получили ранения.

На юге Афганистана в провинции Гильменд произошло крушение вертолета Black Hawk ("Черный ястреб") в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник.

Представитель губернатора провинции Омар Звак сообщал РИА Новости , что вертолет совершил вынужденную посадку, двое военнослужащих армии Афганистана получили ранения.

По данным источника телеканала, другие члены экипажа выжили в результате происшествия, их число не уточняется.

Как отмечает собеседник телеканала, вертолет был сбит. Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности ранее сообщал, что вертолет перевозил раненых и был вынужден сесть, когда его атаковали боевики.

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