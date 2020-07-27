В Афганистане разбился вертолет, пилот погиб - СМИ
Местные СМИ сообщили также о том, что кроме погибшего пилота двое военнослужащих армии Афганистана получили ранения.
На юге Афганистана в провинции Гильменд произошло крушение вертолета Black Hawk ("Черный ястреб") в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на источник.
Представитель губернатора провинции Омар Звак сообщал РИА Новости, что вертолет совершил вынужденную посадку, двое военнослужащих армии Афганистана получили ранения.
По данным источника телеканала, другие члены экипажа выжили в результате происшествия, их число не уточняется.
Как отмечает собеседник телеканала, вертолет был сбит. Местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в структурах безопасности ранее сообщал, что вертолет перевозил раненых и был вынужден сесть, когда его атаковали боевики.
Ранее сообщалось, как на севере Афганистана разбился вертолет вооруженных сил страны.
Напомним, двое военных США стали жертвами крушения вертолета в Афганистане.
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