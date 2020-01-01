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В Анталию за две недели прибыли 30 тысяч украинцев

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В Турции разработали систему сертификации безопасного туризма, которая имеет сотни критериев.
Поток отдыхающих из Украины на туробъектах Антальи растет
Поток отдыхающих из Украины на туробъектах Антальи растет
Анадолу

Украинские туристы массово хлынули в Турцию. Каждый день в эту страну прибывают более 20 самолетов с туристами из Украины. Об этом рассказал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в понедельник, 27 июля.

"Границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля. Так что мы говорим только о периоде в две-три недели, за которые мы смогли восстановить эти связи. Тем не менее, я могу сказать, что картина – очень позитивна. На данный момент каждый день больше, чем 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тысяч украинцев", – сказал Гюльдере.

Посол также рассказал о мерах, предпринимаемых Турцией для того, чтобы избежать распространения коронавируса среди туристов.

"Мы разработали уникальную и прогрессивную систему сертификации безопасного туризма, которая имеет сотни критериев, включая гигиену пассажиров, транспортных средств, отелей, безопасность пляжей, социальное дистанцирование. На данный момент у нас наработан очень хороший опыт для туристов, которые приезжают. В нормальных условиях для того, чтобы иметь дополнительное пространство для себя, надо платить деньги. А теперь правила социального дистанцирования обеспечивают каждому это дополнительное пространство бесплатно", – пояснил он.

По словам посла Турции, ни от кого из украинских туристов не слышали отзывов о проблемах. При этом у всех приезжающих в страну измеряют температуру.

Ранее сообщалось, что появились фото того, как украинцы в Турции нарушают карантин, введенные из-за коронавируса.

Также на видео показали соблюдение дистанции на пляжах Турции.

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Теги: Турция, туристы, отдых, Анталья, Анталия, украинские туристы, летний отдых
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Источник: korrespondent.net

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