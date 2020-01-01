В Анталию за две недели прибыли 30 тысяч украинцев

В Турции разработали систему сертификации безопасного туризма, которая имеет сотни критериев.

Украинские туристы массово хлынули в Турцию. Каждый день в эту страну прибывают более 20 самолетов с туристами из Украины. Об этом рассказал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном в понедельник, 27 июля.

"Границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля. Так что мы говорим только о периоде в две-три недели, за которые мы смогли восстановить эти связи. Тем не менее, я могу сказать, что картина – очень позитивна. На данный момент каждый день больше, чем 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тысяч украинцев", – сказал Гюльдере.

Посол также рассказал о мерах, предпринимаемых Турцией для того, чтобы избежать распространения коронавируса среди туристов.

"Мы разработали уникальную и прогрессивную систему сертификации безопасного туризма, которая имеет сотни критериев, включая гигиену пассажиров, транспортных средств, отелей, безопасность пляжей, социальное дистанцирование. На данный момент у нас наработан очень хороший опыт для туристов, которые приезжают. В нормальных условиях для того, чтобы иметь дополнительное пространство для себя, надо платить деньги. А теперь правила социального дистанцирования обеспечивают каждому это дополнительное пространство бесплатно", – пояснил он.

По словам посла Турции, ни от кого из украинских туристов не слышали отзывов о проблемах. При этом у всех приезжающих в страну измеряют температуру.

Ранее сообщалось, что появились фото того, как украинцы в Турции нарушают карантин, введенные из-за коронавируса.

Также на видео показали соблюдение дистанции на пляжах Турции.

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