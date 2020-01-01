Экс-главу службы безопасности Лукашенко приговорили к 12 годам колонии

Бывшего чиновника признали виновным в получении крупной взятки. В его деле также обвинялись восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Им также вынесли приговоры.

В Минске суд признал виновным экс-заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина в получении взятки в размере $192 тысяч и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает tut.by.

Процесс над Втюриным и еще 15 фигурантами проходил с 10 марта. В получении и передаче взяток обвинялись восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Им также сегодня были вынесены приговоры – от двух до семи лет лишения свободы каждому.

"По версии государственного обвинения, одни фигуранты получали взятки за поставку нужного оборудования, а вторые – передавали взятки за возможность заключить выгодный контракт. Как сообщал Комитет государственной безопасности, у взяткополучателей изъято более $1,65 млн, 62 тыс. евро, более 1 кг золота", - говорится в сообщении.

В 2007-2014 годах Втюрин возглавлял службу безопасности президента Александра Лукашенко. С сентября 2014 по апрель 2019 года он был заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси и членом коллегии МВД. В апреле 2019 года Лукашенко его уволил, а после этого он был задержан.

Вместе со Втюриным был задержан гендиректор Белтелекома Сергей Сиводедов, их заподозрили в получении взяток от граждан России. По утверждению КГБ, Втюрина взяли с поличным, когда он получил $148 600 от российской компании Г за содействие в продвижении ее интересов в республике, а Сиводедов взял 15 тысяч евро за помощь в поставках телекоммуникационного оборудования. Их дела связаны.

Напомним, в 2011 году Андрей Втюрин вместе с другими топ-чиновниками Беларуси подпал под санкции ЕС. Ему был запрещен въезд в страны Сообщества.

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