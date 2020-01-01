РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, - Песков

В Кремле сделали новое заявление.

Российская Федерация не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку она якобы не является стороной вооруженного конфликта.

Читай также: Прекращение огня на Донбассе: В Минобороны сделали заявление

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, новое соглашение о прекращении огня на Донбассе является существенным шагом для снижения напряженности на линии соприкосновения. В то же время, он заявил, что Москва не может дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия потому, что Россия якобы не является стороной конфликта.

На уровне нормандского формата (закрепить эту договоренностью, - ред.) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины, - сказал Песков.

Читай также: Телефонный разговор Зеленского и Путина инициировала Украина, - Кремль

Напомним, боевики уже дважды нарушили новый режим прекращения огня. Сразу после полуночи были обстреляны позиции 36-й бригады, а в 9 утра - 79-й бригады.