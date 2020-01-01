В Китае шесть миллионов жителей города за четыре дня протестируют на COVID

Из-за вспышки коронавируса в шестимиллионном городе Далянь проведут поголовное тестирование населения.

Власти Китая намерены протестировать на коронавирус всех жителей города Далянь (провинция Ляонин), при чем тестирование будет длиться всего четыре дня. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщило издание The Guardian со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.

Отмечается, что Ма Сяовэй заявил, что усилия Даляня, население которого составляет более 6 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города. По его словам, все расходы будут покрыты правительством Китая. Глава комиссии также указал на необходимость усиления тестирования в близлежащих городах.

Неделей ранее в Даляне была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Первый случай выявили 22 июля - коронавирус был обнаружен у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены в карантин.

А 25 июля власти Даляня сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения в еще семи городах.

Напомним, в мае в китайском Ухане власти распорядились провести тестирование всех 11 млн жителей. В результате был выявлен коронавирус у 300 бессимптомных носителей.

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