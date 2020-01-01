Авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров в направлении Греции.

На юге Болгарии произошел взрыв на магистральном газопроводе, который соединяет эту страну с Грецией. Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС в понедельник, 27 июля.

Указано, что взрыв произошел в 8:02 утра. Из-за инцидента поставки газа в Грецию были прекращены.

По данным компании-оператора Булгаргаз, никто не пострадал, но авария вызвала нарушение целостности газопровода на участке протяженностью 200 метров в направлении Греции.

Поврежденная секция была изолирована. Ее оперативно ремонтируют.

Премьер-министр Бойко Борисов заявил со ссылкой на информацию агентства по нацбезопасности, что есть две версии произошедшего, но он верит в случайное возгорание.

"Как пожарный, я знаю, насколько это сложно. Скорее всего, трубы очень старые и поэтому произошла авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут восстановлены", – пообещал Борисов.

Cмотрите фотогалерею: На газопроводе Болгария-Греция произошел взрыв

Ранее в болгарском городе Казанлык произошел взрыв на оружейном заводе Арсенал. Тогда два работника предприятия получили легкие ранения. Также взрыв вызвал разрушения.

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