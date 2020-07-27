Умер известный дизайнер Кансай Ямамото

Знаменитый кутюрье, одевавший Элтона Джона и Дэвида Боуи, ушел из жизни. Он боролся с лейкозом. Дело отца намерена продолжить его дочь-актриса.

Известный японский дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет. В последние месяцы он боролся с острым миелоидным лейкозом. О смерти модельера сообщила его дочь, актриса Мирай Ямамото, в своем Instagram.

"21 июля мой отец Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Он мирно покинул этот мир в окружении близких", - говорится в сообщении в социальной сети.

Мирай добавила, что продолжит дело своего знаменитого отца и будет работать в Kansai Super Studio. Девушка планирует совмещать это занятие с актерской карьерой.

Кансай Ямамото родился в 1944 году в городе Иокогама. Расцвет его карьеры в качестве модельера пришелся на 70-е и 80-е годы XX века. Он стал первым японским дизайнером, который представил свою коллекцию на подиумах в Лондоне.

Ямамото сотрудничал с музыкантами Элтоном Джоном, Стиви Уандером и Дэвидом Боуи.

В 2010 году он талантливо проявил себя в промышленном дизайне, разработав внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита.

В последние годы он сотрудничал с французским домом моды Louis Vuitton.

До этого мы сообщали, что в США умер ведущий шоу Кто хочет стать миллионером.

Напомним также, что звезда Унесенных ветром скончалась в 104 года. Она активно снималась на протяжении 40 лет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet