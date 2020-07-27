Умер известный дизайнер Кансай Ямамото
Известный японский дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет. В последние месяцы он боролся с острым миелоидным лейкозом. О смерти модельера сообщила его дочь, актриса Мирай Ямамото, в своем Instagram.
"21 июля мой отец Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Он мирно покинул этот мир в окружении близких", - говорится в сообщении в социальной сети.
Мирай добавила, что продолжит дело своего знаменитого отца и будет работать в Kansai Super Studio. Девушка планирует совмещать это занятие с актерской карьерой.
Кансай Ямамото родился в 1944 году в городе Иокогама. Расцвет его карьеры в качестве модельера пришелся на 70-е и 80-е годы XX века. Он стал первым японским дизайнером, который представил свою коллекцию на подиумах в Лондоне.
Ямамото сотрудничал с музыкантами Элтоном Джоном, Стиви Уандером и Дэвидом Боуи.
В 2010 году он талантливо проявил себя в промышленном дизайне, разработав внешнюю концепцию скоростного экспресса Skyliner, который курсирует между Токио и аэропортом Нарита.
В последние годы он сотрудничал с французским домом моды Louis Vuitton.
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