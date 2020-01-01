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Пандемия коронавируса усиливается - ВОЗ

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Из-за ускорения заболеваемости ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.
Пандемия коронавируса усиливается - ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявляет об усилении пандемии коронавируса в мире.

"В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться", - заявил он в понедельник, 27 июля.

Гебрейесус отметил, что за последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось.

В связи с ухудшением ситуации ВОЗ созывает на этой неделе заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы ВОЗ, пандемия "изменила мир". Она одновременно объединила людей и общества и разобщила их, показав, что "люди способны реагировать как позитивно, так и негативно". 

Нынешняя пандемия является самой серьезной из глобальных чрезвычайных ситуаций, когда-либо объявлявшихся ВОЗ, добавил Гебрейесус.

По последним данным, общее количество заразившихся в мире приближается к 16,5 млн человек, более 10 млн излечились, число жертв превысило 652 тысяч человек.

 

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Теги: ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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