Посол США в Корее попал в скандал из-за усов

Посол США в Южной Корее Гарри Гаррис попал в скандал из-за своих усов, в которых увидели намек на колониальное прошлое страны. Гаррис побрился в обычной парикмахерской, но сделал это, по его словам, из-за того, что летом в жару тяжело носить защитную маску, пишет The Guardian.

"Рад, что сделал это. Лето в Сеуле слишком жаркое. Нужно носить защитную маску из-за COVID-19, а усы мешают", - написал в Twitter 64-летний дипломат и опубликовал видеоролик.

Издание отмечает, что мать Гарриса по своему происхождению японка. Жители Кореи осуждают колонизацию полуострова Японией в 1910-1945 годах, поэтому посол попал под шквал критики из-за своих усов. Его обвинили, что он, якобы, следует моде генерал-губернаторов империи того периода.

"Я понимаю историческую вражду, которая существовала между Японией и Южной Кореей, но я не японский, а американский посол в Корее. Я считаю ошибкой делать подобные выводы только из-за моего происхождения", - прокомментировал обвинения американский посол.

Glad I did this. For me it was either keep the 'stache or lose the mask. Summer in Seoul is way too hot & humid for both. #COVID guidelines matter & I'm a masked man! Enjoyed getting to know Mr. Oh & appreciated his heartfelt words about how much he values the #USROKAlliance. https://t.co/ja2WMD49Fr