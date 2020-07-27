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США больше не считают Россию главным соперником - СМИ

Комментариев: 4
Главной угрозой Америкие в администрации Трампа теперь считают Китай. Он имеет больший военный потенциал и лучшие технологии чем Россия.
Белый дом
Белый дом
Википедия

В Белом доме больше не считают Россию своим основным соперником. Это место теперь занимает Китай, сообщает Financial Times.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа признает Китай главной угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции военного потенциала.

Таким образом Белый дом отказался считать Москву сильнейшим соперником несмотря на то, что именно Россия "бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку" аннексией Крыма в 2014 году.

В Вашингтоне считают, что действия китайского руководства сопровождаются "все более воинственным тоном". Также отмечается, что после введения против России санкций из-за аннексии Крыма взаимодействие Москвы с Пекином заметно усилилось.

Некоторые американские политики считают, что Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю. По их мнению, отношения Москвы и Пекина не так прочны, как кажется на первый взгляд. Об этом, в частности, говорили госсекретарь США Майк Помпео и его заместитель Стивен Бигун. По мнению Бигуна, обе страны связывает взаимная решимость бросить вызов США.

В последнее время отношения между США и Китаем ухудшаются из-за целого ряда причин. В частности, на прошлой неделе Госдеп анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет. Позже вводились американские санкции за события в Гонконге. В свою очередь Китай ввел санкции против американских чиновников.

А на минувшей неделе США закрыли генконсульство Китая в Хьюстоне, на что Китай закрыл американское генконсульство в Чэнду.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Китай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Lyonya-Space    27.07.2020, 15:44
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Как так?
Что за нах?
Та ну нах!
Раша ведь только встала с колен!?!
До повторного вставания с колен уже жизни Пукина не хватит.
h_a_a_r_p    27.07.2020, 15:37
Оценка:  -23
h_a_a_r_p
"Россия сможет объединиться с США для противостояния Китаю" - может и может , а за какие коврижки ? , предлагайте .
Michael2811    27.07.2020, 15:47
Оценка:  -21
Michael2811
Москва+Пекин=Пипец США.
h_a_a_r_p    27.07.2020, 15:51
Оценка:  -21
h_a_a_r_p
Это точно , Масква+ Пекин = ппц США , а я где жить буду ? у меня паспорт США и РФ , мне где жить ? как и сейчас в Тае ?
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