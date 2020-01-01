Кениец отрубил руку 16-летней девушке за отказ выйти за него замуж
В Кении житель деревни Набути в округе Накаци отрубил правую руку 16-летней девушке за то, что та не захотела выходить за него замуж. Пострадавшая утверждает, что полицейские отпустили мужчину в тот же день, пишет Nairobi News.
"Он хотел жениться на мне, но я отказалась, потому что меня интересует учеба. Это ему не понравилось. Он разозлился на меня", - рассказала девушка.
По информации издания, злоумышленник с мачете вечером поджидал возлюбленную около ее дома. Отрубив ей руку, он оставил девушку истекать кровью. В скорую позвонил друг пострадавшей.
По ее словам полиция арестовала подозреваемого и отпустила его.
"Я хочу, чтобы полиция повторно арестовала подозреваемого, потому что мне нужна справедливость. Он должен быть арестован и привлечен к ответственности", - заявила несовершеннолетняя.
После того, как мать подростка обратилась к генеральному инспектору полиции, местные правоохранители заявили, что арестовали не того человека.
Ранее сообщалось, что кенийская 12-летняя девочка вышла замуж за двух мужчин за месяц.
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