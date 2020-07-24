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Массовый побег заключенных в ЮАР попал на видео

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Местный житель снял на видео побег заключенных из тюрьмы на западе Южно-Африканской республики. При побеге были ранены 8 охранников.

В ЮАР совершили побег 68 заключенных, в течение двух дней все они были пойманы. Об этом сообщает BBC.

"Беглецы одолели охранников, взяли ключи, заперли трех охранников в камере и открыли другие камеры, прежде чем бежать через главный вход и через крышу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу, 24 июля. 451 заключенного охраняли 20 сотрудников. Часть заключенных напала на охранников и смогла их обезоружить. Восемь сотрудников были ранены.

Ранее сообщалось, что в Черниговском следственном изоляторе несовершеннолетние устроили побег с применением насилия по отношению к работникам учреждения.

Также сообщалось, что в американском Чикаго заключенный смог покинуть тюрьму, выдав себя за другого заключенного, которого должны были освободить.

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Теги: тюрьма, видео, ЮАР, побег
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Источник: korrespondent.net

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