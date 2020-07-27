Во Вьетнаме выявили вспышку более агрессивного типа коронавируса

Пока известно о четырех случаях инфицирования, при этом два пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного и опасного вируса pixabay.com

В городе Дананге во Вьетнаме и ближайших провинциях выявили вспышку более агрессивного типа коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вьетнама в понедельник, 27 июля.

Сейчас известно о четырех случаях заражения новым типом вируса - двое пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Исследования показывают, что вирус стремительно размножается и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию.

Эксперты называют два пути появления вируса: въезд в страну нелегальных мигрантов, либо мутация вируса в одной из больниц Дананга.

Ранее ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса усиливается. Из-за ускорения заболеваемости ВОЗ созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщалось, что в мире от коронавируса излечились 10 млн человек. Наибольшее число выздоровевших в США, которые остаются главным эпицентром пандемии - 2,1 млн человек.

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